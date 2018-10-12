Selçuklu Belediyesinden enflasyonla mücadeleye destek

KONYA,()-SELÇUKLU Belediyesi hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olmak amacıyla Konya Tropikal Kelebek Bahçesi giriş ücretlerinde ve Sille Baraj Park otopark ücretlerinde yüzde 20 indirim kararı aldı.

Hükümetin enflasyonla mücadele paketine bir destek de Selçuklu Belediyesi'nden geldi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, indirim kampanyasına destek olmak amacıyla Selçuklu Belediyesi'ne ait olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi giriş ücretlerinde ve Sille Baraj Park otopark ücretlerinde yüzde indirim kararı aldıklarını açıkladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Yılbaşından bu yana birtakım çevrelerin ülkemizi ekonomi üzerinden spekülatif olarak baskı altına alma çabalarına millet olarak hep birlikte şahit oluyoruz. Bu zamana kadar içerden ve dışarıdan farklı şekillerde ülkemizi zora sokmak isteyen çevrelerin oyunu bugünde milletimizin birlik ve beraberliği ile bertaraf edilecektir. Büyük ve güçlü Türkiye kendi iç dinamikleriyle bu zor günleri aşacak güce ve potansiyele sahiptir. Bu kapsamda bize düşen birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak milletimiz ve devletimizle birlikte hareket etmektir. Selçuklu Belediyesi olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekün Mücadele" Programına tam destek verdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı," Milletimizin menfaati söz konusu olduğunda her zaman olduğu gibi en ön safta yer almaktan ve bu sorumluluk bilinciyle hareket etmekten kaçınmadık. Bu bağlamda belediyemiz iştiraklerinden olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi giriş ücretlerinde ve Sille Baraj Park otopark ücretlerinde yılbaşına kadar %20 indirim uygulama kararı aldık. Alınan kararın ekonomik mücadelemize katkı sağlaması temennisinde bulunurken şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.