Selçuklu Belediyesinden, Bilecik- Söğüt gezisi

KONYA,()-SELÇUKLU Belediyesi, daha önce iki etabını başarıyla tamamladığı Bilecik tarih ve kültür turlarının 3. etap yolculuğuna vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine başladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" sloganıyla sürdürülen projenin yeni dönem tanıtımını için basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ülkemiz ve Konya'mız için yeni süreçlerin yaşandığı bir dönemden geçtiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"Belediyecilik hizmetlerini bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. İnşallah bu noktada Uğur İbrahim Altay Başkanımızın Selçuklu'da yaptığı hizmetleri aynı şekilde devam ettirmenin çabası içinde olacağız. Burada bir ekip çalışması var. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve bütün personelimiz kurumsal bir anlayışla çalışıyorlar. Selçuklu ilçemiz düzenli büyüyen ve gelişen bir ilçe. Biz de bu fırsatı değerlendiriyoruz ve en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Şuanda hem fiziki hem de sosyal belediyecilik faaliyetlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Yine eğitim, kültür, sportif, sağlıkla ilgili yapımına başlanan tesislerimizin de tamamlanması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Seçim dönemine kadar da programladığımız, önceden karar verdiğimiz ve söz verdiğimiz bütün işleri inşallah yapıp sonuçlandırmak için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Selçuklu'da daha önce yapılan "Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor" ve "Güle Oynaya Camiye Gel" projeleriyle ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan Pekyatırmacı," Çanakkale programlarıyla biz Selçuklu'daki tüm 10. sınıf öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürüyorduk. Bu projeyi Büyükşehir Belediyemiz üstlendi ve bundan sonra Konya merkezde bütün üç ilçeyi de kapsayacak şekilde yürütecek. Biz de Büyükşehir Belediyemizle bir protokol dahilinde bu projeye destek vereceğiz. Selçuklu İlçesi'ndeki okullardan gidecek öğrencilerimizin ücretlerini Selçuklu Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Yine aynı şekilde "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi"ni de Büyükşehir Belediyemiz üstlendi ve bütün Konya geneline yaydı bu projemizi. İnşallah artık bütün Konya'daki çocuklar sabah namazına camiye gitmiş olacaklar ve 40 günün sonunda bisikletlerini alacaklar. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu projeye katkıda bulunmak istedik ve 500 bisiklet ile projeye katkıda bulunduk. Farklı çevrelerden de katkılar geldi. Tabi bu katkıların olması ve projelerin daha geniş alalara yayılması mutluluk verici" dedi.

"Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde Projesi" isimli tarih ve kültür turlarının 3 etabını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, " Geçtiğimiz yıl start alan projemizin ilk etabında 1400, ikinci etabında 1200 olmak üzere projenin ilk iki etabında toplam 2600 hemşehrimizi Bilecik'e götürdük. 25 Haziran'da üçüncü etap yolculuğu başlayan projemizle de ilçemizde ikamet eden 1200 hemşerimizi daha Osmanlı dirilişinin kalbi olan Bilecik ve Söğüt'e götürmüş olacağız. Projenin üçüncü etabında da internet üzerinden başvuru alarak ilçemizde ikamet eden 28 yaş ve üstü vatandaşlarımızdan kura çekimi usulü ile faydalanmaktadır.Üçüncü etap ihale bedelimiz 132.254.40 TL" dir ve aralıksız 30 tur ile 24 Temmuz tarihinde son bulacaktır" dedi.

Konya'dan günü birlik gerçekleştirilen ziyaret etkinliğinde ulaşımın Yüksek Hızlı Tren ve Otobüslerle sağlandığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı,"Osmanlı Devletinin kurulmuş olduğu topraklara yolculuğumuz saat: 06.50 ‘de Konya Tren Garında başlamaktadır. Hızlı tren yolcuğunun sonunda saat 09.30 civarında Ecdad topraklarıyla buluşmuş olmaktayız. Bilecik tren garında bizleri 1 adet otobüs, alanında uzman rehberimiz, otobüs görevlileri ve firma temsilcilerimiz karşılamaktadır" dedi.

Gezi noktalarıyla ilgili detaylı bilgileri de basın mensuplarıyla paylaşan Pekyatırmacı, "Gezimiz 36 padişahımızın tanıtımların yapıldığı Padişahlar Tarih Şeridinin sergilendiği açık hava müzesi ile başlıyor. Yine 3D sinevizyon gösteriminin sergilendiği odada vatandaşlarımız Osmanlının Kuruluşuna şahitlik etmektedir. Orhan Gazi Cami ziyareti, Şeyh Edebalı Hz. Türbe ziyareti ve Bilecik müzesi gezileri ile birlikte vatandaşlarımız manevi bir hava içine girmektedir. Öğle yemeği için yarı doğal yarı yapay olan Pelitözü Göleti'ne gitmekteyiz" dedi.

Gezinin öğleden sonraki kısmının Bilecik'e yeni kazandırılmış olan "Yaşayan Şehir Müzesi"ni ziyareti ile başladığını söyleyen Pekyatırmacı, "Daha sonra Bilecik merkezden ayrılarak Söğüt ilçesine Ertuğrul Gazi Hazretlerini ziyaret ediyoruz. Bu noktada toplu fotoğraf çekim işlemi gerçekleştiriyoruz. Ardından Söğüt Müzesi, Söğüt Hamidiye Cami ve Osmanlının ilk Namazgahı olan Kuyulu mescit ziyareti ile vatandaşlarımız duygu dolu anlar yaşamaktadır. Mescit ziyaretimiz ardından akşam yemeği için Bilecik merkeze tekrar dönüyoruz. Bilecik’ten Konya’ya dönüş hareket saatimiz 20.20’dir.Dönüş yolunda misafirlerimize memnuniyet anketi yaparak etkinliğimiz hakkındaki görüşlerini değerlendirmekteyiz. Saat 23.00 civarı Konya tren garında misafirlerimize gün içerisinde toplu çekinilmiş olan fotoğrafı hediye ederek Bilecik – Söğüt tarih ve kültür turumuzu tamamlamış olmaktayız" dedi.