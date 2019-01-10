Selçuklu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

KONYA'da son günlerde etkisini gösteren kar yağışının ardından Selçuklu Belediyesi, yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarının bulunduğu bölgelerde hayvanların beslenmelerine yardımcı oluyor.Selçuklu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanısıra kuş ve sokak hayvanlarının da yiyecek ve su ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Kar yağışının tüm il genelinde etkili olması nedeniyle soğuk hava nedeniyle zor durumda kalan sokak hayvanlarını bulundukları yerlerde besleme çalışması yapıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok yerinde yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak hayvanları için adeta zamanla yarışıyor. İlçe genelinde yapılan çalışmalarla kuş ve sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde hayatta kalma mücadelesine büyük ölçüde yardımcı oluyor. Sokak hayvanları için yiyecek bırakma işleminin devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların evlerde biriken küçük kırıntıları ve bir kap su ile birlikte müsait alanlara bırakmalarının uygun olacağını söyledi. Selçuklu Belediyesi, sokak hayvanlarına kolay ulaşabilecekleri alanlarda oluşturduğu 87 adet büyük kedi evi, 18 adet köpek beslenme istasyonu ile onların beslenmesine yardımcı oluyor.

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