Selçuklu Belediyesi'nin 'SEDEP' eğitime ışık tutuyor

Mehmet IŞIK/KONYA,()- SELÇUKLU Belediyesinin yürüttüğü 'Selçuklu Değerler Eğitimi Programı' (SEDEP), eğitime ışık tututyor.

SEDEP kapsamında öğretmenler için "Mutlu ve Başarılı Çocuklar Nasıl Yetiştirilir" konulu seminer düzenlendi. Programa Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Sedep Koordinatörleri ve Selçuklu'da görevli öğretmenler ve idareciler katıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve velilerin yer aldığı seminerlerde, alanında uzman konuklardan azami derecede istifade ettiklerini söyledi. Selçuklu’da eğitim alanında sürdürülen Selçuklu Değerler Eğitimi Projesinin 7. yılında da öğrencilere değerleri anlatmaya ve her yıl farklı etkinlikler gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgi birikimleriyle donanımlı nesiller olmalarının yanı sıra değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri ve geleceğe hazırlanmaları en büyük hedefimizdir" dedi.

Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'nun markası haline gelen SEDEP kapsamında eğitim seminerlerinin geleceğe ışık tuttuğunu ifade etti. Pekyatırmacı şunları söyledi: ''SEDEP kapsamında her yıl kendini yenileyen projelerimiz bizlere umut veriyor, geleceğe ışık tutuyor. Bu kapsamda çok değerli faaliyetler icra ediliyor. Türkiye'nin en iyi markası olan SEDEP programları ile çocuklarımızın değerlerini öğrenmeleri ve değerlerimizle hayatlarını sürdürmeleri hedefleniyor. Bugüne kadar çok güzel neticeler aldık. Bundan sonrada yine başarılı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz"

Seminere konuşmacı olarak katılan Dr. Özgür Bolat, çocuklarda ödüllendirmenin gizli zararlarını anlatarak mutlu, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve başarılı çocuk yetiştirme adına önemli adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti. Son 70 yılın literatürünü taradığını, ödülün çocuğa zarar verdiği kanısında odaklandığını ifade eden Bolat, yeni bir yol haritası ile pratik çözümler ve uygulama önerileri sundu.