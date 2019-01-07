Selçuklu Belediyesi, 4 bin 229 çiftin nikahını kıydı

SELÇUKLU Belediyesi 2018 yılında 4 bin 229 çiftin nikahını kıydı. Nikah işlemlerinin yoğun olduğu bir yıl geride kalırken evlilik işlemleri için Selçuklu Belediyesine müracaat eden 4 bin 229 çift mutluluğa 'evet' dedi.

Selçuklu Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda geçen yıl 4 bin 229 çift nikah masasına oturdu. 38 farklı ülkeden 307 yabancı uyruklu kişinin nikahı Selçuklu’da kıyılırken, yaşamlarının en anlamlı "evet" i için özel tarih seçen 45 çift 08.08.2018 tarihinde evliliğe ilk adımı atmış oldu.

Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada,“2018 yılında Selçuklu Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü’ne 4498 çift başvuru yapmış olup bunlardan 4229 çiftin nikah akdi gerçekleştirildi. Yabancı vatandaşların da talepleri alınarak 307 çiftin nikahı kıyıldı. Selçuklu ilçemizde ikamet eden ancak nikah akitlerini diğer il ve ilçelerde yaptırmak isteyen 170 çifte de ‘Evlenme İzin Belgesi’ verildi. 99 çiftin ise işlemleri tamamlamış ve kendilerine nikah akitleri için randevu verilmiş; fakat evlenmekten vazgeçtiklerini beyan etmeleri üzerine dosyaları iptal edilmiştir” denildi.

2018 yılında Selçuklu Belediyesi'ne başvurarak evlenen tüm çiftlere Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi.Nikah için gelen taleplere olumlu cevap veren Başkan Pekyatırmacı, evlilik yolunda ilk adımı atan çiftlerin nikah akitlerini gerçekleştirdi.

Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemizde her yıl 4 binin üzerinde çiftin nikah işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Fırsat buldukça da çiftlerimizin bu mutlu günlerinde bulunarak gençlerin sevinçlerine ortak oluyoruz. Toplumun temel taşını oluşturan ailenin bireyleri olan gençlerin sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde bu birlikteliği ömür boyu sürdürmeleri en büyük temennimizdir. Yuva kuran genç çiftlerimizi tebrik ediyor, gençleri bugünlere getiren ve onlara emek veren ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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