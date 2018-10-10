Selçuklu Belediyesi 2019 proje destek programına başvurulan başlıyor

SELÇUKLU Belediyesi tarafından Selçuklu’nun yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen ve geleneksel hale gelen 'Proje Destek Programı'na başvurular başlıyor. 2019 yılı Proje Desteğinden faydalanmak isteyenlerin 15 Ekim -15 Kasım 2018 tarihilerine kadar projelerini Selçuklu Belediyesi'ne elden teslim etmeleri gerekiyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, destek projesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Ak Parti Konya Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Özboyacı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmcı, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Konya Şube Başkanı Mehmet Kanmaz, belediye başkan yardımcıları ile ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı.

Selçuklu Belediyesi Proje Desteğinin 3 yıldır başarıyla sürdürülen bir program olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, proje destek programının şehrin yönetimine ve yaşam kalitesine yönelik önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek 2019 Proje Desteği'nin kapsamı hakkında bilgiler verdi. Başkan Pekyatırmacı, "2019 yılına ait proje destek programının planlaması yapıldı ve duyuru aşamasına gelindi. Kişiler, kurum ve kuruluşlar, öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşları 15-Ekim- 15 Kasım 2018 tarihleri arasında projelerini teslim etmeleri gerekiyor. Programa belediyemizin desteği nakdi yardım şeklinde olmayacak, komisyon tarafından kabul edilen projenin uygulama aşamalarından ilgili harcama kaleminden desteklenmesi şeklinde yürütülecek. Proje içeriğimiz belediye tarafından gerçekleştirilecektir. Program ile ilçede yaşayanların yönetimine katılımı ve ilçe gelişimine katkı sağlamaları hedeflenmektedir. Program ile Sivil toplum kuruluşlarımızın fikir ürettikleri ama uygulayamadıkları şehre dair projelerinin desteklenmesi ve hep birlikte uygulanmasını amaçlıyoruz. ''dedi.

Programa ilişkin duyuruların Selçuklu Belediyesi web sitesinden yapılacağını ifade eden Başkan Pekyatırmacı "Program kapsamında oluşturulacak komisyonun başvuruları değerlendirmesinin ardından projeler Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Projelerimin içeriği 5393 sayılı belediye kanunun 14. maddesinde belirtilen belediyenin görev ve sorumlulukları kapsamında Selçuklu Kültür ve Medeniyetinin ve Selçuklu İlçesinin tanıtılması konularını da içermesi gerekiyor. Program kapsamında uygulanacak projelerin şehrimize katma değer sağlayacağına inanıyorum. Toplumumuzun hayallerini süsleyen birçok güzelliğin ortaya çıkacağını düşünüyor, başvuru şartlarını taşıyan kişi, öğrenci toplulukları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının proje destek çağrımızı duymalarını ve bu şehre hizmet için ortaya çıkan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyorum" dedi.

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