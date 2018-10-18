Selçuklu Belediye Başkanından, hastalara ziyaret

SELÇUKLU Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında Konya Numune Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi'nde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti.Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen örnek projeler insan odaklı güzel çalışmaların hayata geçirilmesine katkı sağlıyor. Selçuklu Belediyesi ve Beyhekim Sağlık Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen “Yalnız Değilsiniz” projesi kapsamında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve beraberindeki heyet Konya Numune Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi’nde yataklı tedavi gören hastaları ziyaret etti.Numune Hastanesi Başhekim Dr. Süleyman Dönmez, Proje Koordinatörü Başhekim Yrd.Dr. Halit Karaca, Selçuklu Vaizi Cemalettin Oruç, Beyhekim Sağlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İshak Mazı, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaklık ve proje sorumlularının da eşlik ettiği programda heyet serviste yataklı tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Servis sorumlusu doktorlardan hastaların sağlık durumu hakkında bilgiler de alan heyet proje kapsamında hastaların kolay ibadet edebilmeleri amacıyla hazırlanan teyemmüm taşı, misvak ve dua kitabından oluşan seti de hastalara hediye etti.Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,'' Başhekimimiz, doktorlarımız sizler için ellerinden geleni yapıyorlar. Hem fiziki olarak imkanlarımız çok çok iyi hem de bütün sağlık personelimiz seferber oluyorlar. Biz de hem sizlere moral vermek için hem de ayağa kalkamayıp abdest alamayan hastalarımız için teyemmüm taşı çalışmamızı Beyhekim Derneğimizle yürütüyoruz. Projemize de Numune Hastanemizde başladık ve ilk dağıtımı burada yaptık. Hastanelerde de teyemmüm taşı dağıtımımıza devam edeceğiz. Hastalarımız teyemmüm taşını kullanarak bir nebze de rahatlamış olacaklar. Sizlere de Allah kolaylık versin, gücünüzü, kuvvetinizi arttırsın hastalarınıza şifalar versin.” dedi.