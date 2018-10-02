Selçuklu Belediye Başkanı: ''Türkiye, dünyada güçlü bir lider''

SELÇUKLU Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ''Türkiye’nin liderliği artık dünyada da güçlü bir lider olarak kabul ediliyor ve sözüne itibar ediliyor.''dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından şehrin ve ilçenin geleceğine değer kazandırmak amacıyla farklı kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantıları Konya Esnaf Odaları Birliği'ne bağlı esnaf odası başkanlarıyla devam etti. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak ve birliğe bağlı oda başkanları bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda Konya ve ülke gündemine ait konuların yanı sıra belediye ve esnaf odalarının çalışmaları ele alınırken birliğe bağlı oda başkanlarından gelen talep ve önerileri dinlendi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ülke ve millet olarak Türkiye’nin mevcut durumdan sıyrılması için gerekli her türlü imkan elimizde mevcut. Türkiye artık eski Türkiye değil. Üretmek için, istihdam için yeterli potansiyel var. Bunları en iyi şekilde değerlendirerek birlik ve beraberlik içersinde bütün bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye çok daha güçlü olacak ve hem bölgesinde hem de dünyada yerini almaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulundaki son konuşmalarında gerekse Almanya’yla ikili görüşmelerde yaptığı konuşmalarda ortaya çıkan şu; Türkiye’nin liderliği artık dünyada da güçlü bir lider olarak kabul ediliyor ve sözüne itibar ediliyor. Dışarıdan gerçekleştirilmek istenen oyunlar hiçbir şekilde bundan sonra Türkiye üzerinde olamayacak. Liderimizin arkasında sağlam bir şekilde durmaya devam edeceğiz ve milli kaynaklarımızla üretimimizi artırıp ihracatımızı çoğaltarak ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Bütün bu hamleleri yaparken tasarrufla hareket ederek elimizdeki imkanları en verimli biçimde kullanmamız gerekiyor ” dedi.

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