Selçuklu Belediye Başkanı, personelle bir araya geldi

KONYA,() SELÇUKLU Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye personeliyle bir araya geldi. Pekyatırmacı, ülkemizin tasarruf tedbirlerinin yanı sıra yerli ve milli kaynaklara yönelerek son süreçten de başarıyla çıkacağını ifade etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye hizmet binası ve sosyal tesislerinde hizmet veren belediye personeli ile bir araya geldi. Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programda Başkan Pekyatırmacı,belediyecilik faaliyetleri ve gündemdeki son konularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde ülkemize ekonomi üzerinden oynanan oyunlara dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Ülkemizde 24 Haziran seçimlerine kadar ciddi bir ekonomik baskı oluşturulmaya çalışıldı. Seçimlerden sonraki süreçte de bu baskılar devam ediyor. Dışarıdan ve içerden birtakım unsurlar bu şekilde ülkeyi yıpratmaya, ekonomik yönden bir dar boğaz oluşturmaya çalışıyorlar. Ama inşallah bunların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Hiçbir şekilde bu milleti yıldıramayacaklar. Bu zamana kadar pek çok girişimde bulundular. Hiçbirinde de başarılı olamadılar. Bundan sonraki süreçte de hep beraber devletimiz, milletimiz ve yerel yönetimlerimiz el birliği ile bu süreçleri de hep beraber aşacağız. Buna olan inancımız tam ve onun içinde bu inançla biz çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Tasarruf noktasında devletimizin tüm tedbirleri en üst seviyede aldığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Ama devletimizin ve hükümetimizin tedbir alması yetmiyor. Bizim de bu yapılmak istenen olumsuzlukların bertaraf edilmesi ve bizi olumsuz anlamda etkilememesi için biraz çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yapmamız gerek en önemli işlerden birisi tasarruf etmek. Biz harcamalarımızda ne kadar lüks tüketimden uzaklaşırsak, ne kadar yerli ve milli olanı tercih edersek, ne kadar kendi öz kaynaklarımızla hareket edersek onu etkileri o kadar azaltmış olacağız. Bu sürecin kurumsal olarak da en iyi şekilde atlatılması için ciddi anlamda gayret etmemiz gerekiyor " dedi.