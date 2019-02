Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı;Esnafımızla birlik beraberlik içindeyiz

SELÇUKLU Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tuhafiyeciler ve manifaturacılar esnafını ziyaret etti. Pekyatırmacı, ''Esnaf ve tüm hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içindeyiz.''dedi.Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu İlçe Yönetim ve Gençlik Kolları üyeleriyle birlikte esnafları ziyaret etti. Konya’nın her alanda gösterdiği başarının sırrının birlik ve beraberlik olduğunu kaydeden Başkan Pekyatırmacı, esnaflarla da her zaman bir araya gelerek bu birliği pekiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.Selçuklu’da belediye ile vatandaş arasında engel bulunmadığının altını çizen Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu yatırımlar ve hizmetlerle değerine değer katmaya devam ediyor. Bu başarıda ekip ruhu ve planlı işleyişin yanında hemşehrilerimizin güveni ve güçlü desteği var. Altyapı, temizlik ve yeşil alan gibi temel belediyecilik hizmetlerinin yanında ilçemizin farklı noktalarına birçok hizmet kazandırıyoruz. Mahalle konakları, spor salonları, sağlık tesisleri, sosyal ve kültürel etkinliklerle Selçuklu her yıl gelişimini artırarak devam ediyor” dedi.

Daha sonra program kapsamında Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine geçen Ahmet Pekyatırmacı, Hastane Başhekimi Erkan Ataş ve hastahane yönetimini ziyaret etti. Burada başhekimle birlikte hastanenin çeşitli servislerinde yataklı tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Servis sorumlusu doktorlardan hastaların sağlık durumu hakkında bilgiler de alan Başkan Pekyatırmacı, yeni bebeği dünyaya gelen ailelere ihtiyaç seti hediye etti.