Selçuklu Belediye Başkanı, mahallelilerle bir araya geldi

KONYA, ()- Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Kosova Mahallesi'ne kazandırılan Kosova Sosyal Tesisi'nde emeklilerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yapımı tamamlanan Kosova Sosyal Tesisini gezerek incelemelerde bulundu. Ziyarette Kosova Mahallesi sakinleri ile de bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı tesisin mahalleli için önemli hizmetler sağlayacağını ifade etti.

Selçuklu'da ilçenin farklı noktalarına yeni ve modern tesisler kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, '' Selçuklu'da hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler doğrultusunda insanı merkeze alan hizmet anlayışı ile çalışıyor ve her yaş grubundan insanımız için hizmet üretiyoruz. Yatırımlarımız Selçuklu'ya değer katıyor" dedi.