Selçuklu Belediye Başkanı, KONSİAD üyeleriyle bir araya geldi

SELÇUKLU Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) Konya Şubesi'ni ziyaret ederek iş adamlarıyla bir araya geldi.

Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) Konya Şubesi Yönetim Kurulu toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma'cının katılımıyla gerçekleştirildi. KONSİAD Konya Şubesi'nde düzenlenen programda şehrin ekonomik kalkınması ve gelişimine katkı sağlayacak projeler istişare edildi. Ziyarette Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından sürdürülen hizmetlerle ilgili de iş adamlarına bilgi verdi. Programa Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir de katıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya’nın ekonomisinin tarımla değil sanayiyle anılır hale geldiğini söyleyerek: ''Son aylarda açıklanan rakamlar özellikle en son açıklanan ihracat rakamları gösteriyor ki artık Konya kendini birçok şehrin üzerinde ispatlamış durumda. Onun için biz Konya'mızdaki ticareti ve sanayiyi önemsiyoruz ve bu anlamda sanayi ve ticaretimizin gelişimine katkı sunan bütün iş adamlarımızı her zaman destekliyoruz. KONSİAD’ın bu çerçevede Konya’da ve Konya dışında yaptığı organizasyonlar bir bütünlük ve birlikteliği sağlamış durumda. İnşallah bu birliktelik bundan sonraki süreçte faklı organizasyonlarla artarak devam edecek ve Konyamızın ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak" dedi.

Selçuklu Belediyesi'nin sosyo-kültürel, eğitim,sağlık ve spor gibi çok geniş bir yelpazede projeler üreten bir belediye olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Bunları yaparken de toplumun her kesiminden destek alıyoruz. O yüzden iş adamlarımızın şehrimizde sosyal hayata, ticari hayata, toplumsal hayata olan katkıları bizim için önemli. Neticede yaptığımız işler şehrimize ekonomik olarak bir katkı sağlarken şehrin gelişimi, burada oluşan imkanlar bizi de etkiliyor. Ne kadar çok iş imkanı varsa, ne kadar çok iş potansiyeli varsa bu bizim için önemli ve bunu da burada oluşan sanayimiz, ticaretimiz destekliyor. Ben bize verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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