Selçuklu Belediye Başkanı: Hizmet yarışımız daha da hızlanacak

SELÇUKLU Belediye Başkanı Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Cuma Buluşmaları' kapsamında Yazır Mahallesi Otogar Zeki Altındağ Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi.Belediye Başkanı Pekyatırmacı, 'Cuma Buluşmaları'nın faydalı bir görüşme olduğunu belirterek, ''Bu buluşmalar sorunların çözümüne büyük katkı sağlarken yeni hizmet planlarımızın oluşmasına, verimli ve kaliteli projelerimizin günışığına çıkmasına vesile olmaktadır. Amacımız Selçuklu'da hizmet standardımızı hızla yükselmektedir. Bu nedenle Selçuklu'da her fikre değer veriyor, her öneriyi dikkate alıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimin yapıldığı 24 Haziran sonrasında Türkiye için yepyeni bir dönemin başladığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, ''Bu noktada yerelde belediyelerimizin hizmetleri bir kat daha önem kazandı. Selçuklu’ da belediyecilik hizmetleri ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda planlanıyor. Sadece merkez mahalleler değil ilçe merkezinden uzak olan mahallelere de talepler ve yerinde yapılan tespitler doğrultusunda hizmetler üretiliyor. Selçuklu'da hemşehrilerimizin sosyal hayat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu’ da yaşamalarını sağlamak için mevcut projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekleyerek ilçemize ve şehrimize katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz" dedi.