Selçuklu Belediye Başkanı, genç yatırımcılarla buluştu

SELÇUKLU Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen "Yerel Kalkınma Ekseninde Belediyecilik" konulu programda genç girişimcilerle bir araya geldi.

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından alanında kariyer sahibi yönetici ve iş adamlarının konuk olduğu ve uzmanlık alanlarıyla ilgili deneyim, tecrübe, fikir aktarımlarının gerçekleştiği Hayat Akademisi konulu söyleşinin bu haftaki konuğu Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı oldu. "Yerel Kalkınma Ekseninde Belediyecilik" konulu söyleşi ile Genç Sanayicilerle bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, ülke ve Konya gündemine ilişkin konuların yanı sıra belediyecilik hizmetleriyle ilgili deneyim ve fikirlerini gençlerle paylaştı. MÜSİAD Konya Şubesi'nde gerçekleşen programa MÜSİAD üyesi gençler yoğun ilgi gösterdi.

Kendi yaşam hikayesinden örnekler vererek konuşmasına başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı hizmet vurgusu yaptığı gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Önceliğimizin ülkemizin kalkınması ve hedeflerine ulaşması için insana hizmet etmek olması gerektiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, " Hizmet etmenin yeri ve zamanı yok. Aslında ne iş yaparsanız yapın hangi konum ve görevde olursanız olun bütün yaptığınız işlere hizmet gözüyle bakmanız ve hizmet etmek için gayret göstermeniz gerekiyor. Bu noktadaki temel hedefimiz işimizi en iyi nasıl yapabiliriz, en iyi hizmeti nasıl üretebilir olmalı. Hep bunu düşünerek hareket edersek insanın işini en iyi yapma çabası ardından bir başarı getirir ve bu da bir kazancı doğurur. Onun için tek hedef para kazanmak olmamalı" dedi.

Selçuklu Belediyesi'nin prestijli eserlerinden Selçuklu Kongre Merkezi'nin en iyi sosyo-kültürel yapı,Tropikal Kelebek Bahçesi'nin en iyi mimari tasarım, SOBE'nin de en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülüne layık görüldüğünü ifade eden Başkan Pekyatırmacı, simgesel eserlerin şehre değer kattığını ifade etti. Pekyatırmacı konuşmasını ,"Konyamıza kazandırmamız gereken daha çok eser var. Konya tarihi, geçmişi, kültürü, Selçuklu başkenti olması ve Mevlana gibi önemli bir değere sahip bir şehir. Yine Sille gibi önemli bir turizm potansiyeline sahip. Tabi bunların yanı sıra şehir için simgesel eserler çıkartmak, şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak eserler yapmak da nasip olur" sözleriyle tamamladı.

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