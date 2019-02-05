Selçuklu Belediye Başkanı, başarılı sporcuları ödüllendirdi

SELÇUKLU Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2018 yılında Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda başarılı sonuçlar elde eden sporcu ve antrenörlerini ödüllendirdi.Selçuklu Belediyesi, 2018 yılında Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalya kazanan sporcuları Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen programla ödüllendirdi. Ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı A.Ziya Yalçınkaya, Meclis Üyeleri, Antrenörler, Sporcular ve Aileler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sporcuların elde ettiği başarıların Selçuklu için onur vesilesi olduğunu ifade ederek, “Selçuklu Belediyespor Kulübü Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden birisi. 13 bin 943 lisanslı sporcusuyla, katıldıkları şampiyonalarda hem Selçuklu’lu hem Konya’mızı başarılı bir şekilde temsil ediyorlar. 2018 yılı içerisinde Türkiye Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında sporcularımız bir çok müsabakaya çıktı çok güzel başarılar elde ettiler. 7 branşta 61 madalya kazanmayı başardılar. Cimnastik, Güreş, Judo, Kick Boks, Taekwondo, Karate, Wushu, ve Hokey branşlarında 24 altın, 14 gümüş ve 23 bronz madalyayı Selçuklu’ya ve Konya’mıza kazandırdılar. Hokey Takımımızın kalecisi Abdullah Ensar Turna Avrupa’nın en iyi kalecisi seçilirken, Kick Boks branşında Fatih Koçyiğit Dünya üçüncüsü, Güreş branşında Cihat Liman ise Avrupa üçüncüsü oldu. Bunlar bizim için çok büyük onur vesilesi. Sporcularımız çok büyük gayret gösteriyorlar ve onlar sayesinde Selçuklu Belediyespor Kulübümüzün marka değeri sürekli yükseliyor. Başarılarından dolayı sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum” dedi..

7 BRANŞ 61 MADALYA

Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor 2018 yılında da başarılı sonuçlara imza attı. 7 branşta 61 madalya kazanan sporcular ve antrenörler toplamda 69 tam, 19 yarım ve 17 çeyrek altınla ödüllendirildi. Selçuklu Belediyesi tarafından ödüllendirilen branşlar şu şekilde; Cimnastik; 2 tam, 2 yarım ve 1 çeyrek altın, Güreş; 19 tam, 3 yarım, 4 çeyrek altın, Judo; 5 tam, 3 yarım 2 çeyrek altın, Kick Boks; 9 tam, 1 yarım, 2 çeyrek altın, Taekwondo; 16 tam, 1 çeyrek altın, Karate; 8 tam, 2 yarım, 1 çeyrek altın, Wushu 9 tam, 8 yarım, 5 çeyrek altın, Hokey; 1 tam, 1 çeyrek altın.

Ödül töreni, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın sporcular ve antrenörlerle birlikte hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.