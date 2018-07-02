Selçuk Uygarlığı Müzesini ilk 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ni yılın ilk 6 ayında 50 bin kişi ziyaret etti.

Dünyanın ilk ve tek Selçuklu Uygarlığı Müzesi olma özelliği taşıyan müzeye ilgi artarak devam ediyor. Etki vizyon, hologram, etkileşimli masa, mimari eserler inceleme sistemi, sanal kıyafet, sihirli duvar ilaç yapımı, animasyonlar, geçmişten günümüze eser inceleme sistemleri, etkileşimli harita ve zaman çizelgesi gibi birçok dijital uygulamanın bulunduğu müzede aynı zamanda görme engelliler için hazırlanmış Türkiye’deki en kapsamlı müzelerden birisi durumundaki Selçuklu Uygarlığı Müzesi iki ayrı kısımdan oluşuyor. Müzenin Selçuklu Uygarlığı bölümünde; Selçuklu kenti, mimarisi, sanatı, bilimi, giysisi gibi unsurlar ile Kayseri’de Selçuklular, Anadolu’da Selçuklular gibi kısımlar; şifahiye bölümünde ise; hastalıklar, tedavi yöntemleri ve aletleri, bilginler, ecza, su ve sağlık, müzik ile tedavi, renk ile tedavi gibi dikkat çekici unsurlar yer alıyor.

2018 yılının ilk 6 ayında Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ni 52 bin 346 kişi ziyaret etti. Müze yaz sezonu boyunca 30 Eylül’e kadar pazartesi günleri haricinde her gün 09.00-19.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

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