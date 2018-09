Selçuk Togo Yaşam Boyu Spor Merkezi törenle açıldı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Selçuk Togo Yaşam Boyu Spor Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki açılış büyük ilgi görürken, tesise adı verilen Selçuk Togo, "Şevket Can başkanımızla birlikte Tarsus’a yakışır birçok açılış yaptık. Bugünde açılışını yaptığımız yaşam boyu spor merkezine ismimi vererek beni onurlandırdı" dedi.

Belediye Başkanı Can ise, her bölgenin ihtiyacına göre hizmet ürettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizden beri 39'ncü açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Muhtarımız ve vatandaşlarımızın isteği üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşam boyu spor merkezi açtık. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Beyle yaptığımız istişare üzerine Selçuk Togo amcamızın ismini uygun gördük. Selçuk Togo ismi 1937 yılından beri vatandaşımıza iyi ve örnek bir insan olarak anılır. Selçuk Togo, hayırsever kıymetli bir büyüğümüzdür. Şahsiyetiyle esnaflığıyla gerçekten isminin yaşatılmasından şahsım adına mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle isminin konulmasına rıza gösterdiği için başta Selçuk Togo amcamıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise, ilçede Selçuk Togo gibi birçok hayırseverlerin olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Mersin ve Tarsus gibi bir nimetimiz var. Üzerinde ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı vatanımız var. Bu vatanda hep birlikte nimetlerimize şükrederek yaşayalım."

Konuşmaların ardından ise tesisin açılışı dualarla gerçekleştirdi. Tesisin gezilmesinin ardından mahalledeki çocuklara hediyeler verildi.

