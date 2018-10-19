Selçuk'ta Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'den aday adaylığını açıkladı

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yapanlardan biri de Avukat Filiz Ceritoğlu Sengel oldu. Sengel, Selçuk'ta yeniden CHP bayrağını dalgalandırmak için birlik ve beraberlik içinde çalışılması gerektiğini söyledi.

CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını yazılı açıklama ile duyurdu. Sengel, isme bakmaksızın bugüne kadar görevlerini sadece 'altı ok'tan taraf olarak gerçekleştirdiğini, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışacağını belirtti. 2009 yılında Selçuk Belediyesi CHP Meclis Üyesi olarak başladığı aktif siyaset hayatına, 2014 yılında Selçuk ve İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi olarak devam ettiğini belirten Sengel, "Bu süre içinde partimizin kurumsal kültürüne her zaman saygılı davranarak; örgütümüzde kim görev alırsa alsın, isme bakmaksızın görevlerimi yerine getirmeye çalıştım. Tek bir tarafım oldu, o da altı ok. Bugün artık yeni şeyler söylemek ve yapmak gerektiğine olan inanç ile Selçuk Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayıyım" dedi.

Selçuk'ta yeniden CHP bayrağını dalgalandırmak için birlik ve beraberlik içinde çalışılması gerektiğini belirten Sengel, aday adaylığı ve adayın belirlenmesi sürecinde parti meclisinin alacağı her türlü karara saygılı olduğunu vurguladı.

SELÇUK (İzmir), ()

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