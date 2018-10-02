Selçuk, ilk tiyatro festivaline hazır

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenecek Efes Tiyatro Festivali'nin 8-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Selçuk Belediyesi ve Selçuk Belediye Tiyatrosu Genel Yönetmeni Erol Namdar'ın düzenlediği ve Kültür Bakanlığı'nın da desteklediği 1. Efes Tiyatro Festivali, İstasyon Meydanı'ndan başlayacak kortej yürüşü ile başlayacak. Saat 16.00'da başlayacak kortej yürüyüşünün ardından yine İstasyon Meydanı'nda sokak sanatları ve dansları sunulacak. Festivalin ilk gününde Tiyatrocu- Yazar Hasan Öztürk Onur Ödülleri ve Tiyatro Emek Ödülleri dağıtılacak. Efes Antik Kenti içerisinde yer alan Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleşecek ödül törenin ardından Neyzen Murat Gezer bir konser verecek. Festivalin ilk günü 'Troyalı Kadınlar' adlı tiyatro oyunu ile son bulacak. Birçok eğitici atölyenin yer aldığı festivalin ikinci gününde Metin Güler, Emin Olcay, Aliye Uzunatağan, Ayçe Abana, Çetin Altay, Nejmi Aykar ve Murat Prosciler gibi tiyatroya emek veren ve ekranlardan tanınan isimler tarafından söyleşiler ve atölyeler gerçekleştirilecek. Festivalin ikinci gününde ayrıca Söke Şehir Tiyatrosu 'Bremen Mızıkacıları', İstanbul Barosu Tiyatrosu 'Artiz Mektebi', Çorum Sanat Tiyatrosu 'Profesyonel' adlı oyunları sahneleyecek.

Efes Tiyatro Festivali'nin üçüncü günü olan 10 Ekim'de Cem İdiz, Serkan Fırtına, Nazif Uslu gibi isimler atölye ve söyleşilerle Selçuklu tiyatroseverlerle buluşacak. Efes Tiyatro Festivali 11 Ekim Perşembe günü, çeşitli atölye ve tiyatro oyunlarının ardından tiyatro salonunda Teoman Kumbaracıbaşı konseri ile son bulacak.

SELÇUK (İzmir), ()

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