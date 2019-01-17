Selçuk Belediyesinden çocuklara 'çok yaşa' hediyesi

Selçuklu Belediyesi, ilçede bebek sahibi olan ailelerin sevincine “Çok Yaşa Bebek” projesiye ortak oluyor. Proje kapsamında şu ana kadar 14 bin 700 aile ziyaret edilerek hediyeleri teslim edildi.

Selçuklu Belediyesi,'Çok Yaşa Bebek Projesi' ekipleri, ilçede oturan eden yeni bebeği olmuş aileleri evlerinde ziyaret ederek, battaniye, zıbın, bebek ajandası, malzeme çantası, şampuan ve oyuncağın yer aldığı yeni doğan bebek seti hediye etti.

Selçuklu Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2016 yılında başlattığı proje ile bebek sahibi olan ailelerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor. İlçede yürütülen fiziki belediyecilik faaliyetleri yanında sosyal belediyecilik faaliyetleri de bebek sahibi olan aileler tarafından büyük takdir gördü.

Selçuklu'da her yıl ortalama 10 bin bebeğin gözlerini dünyaya açtığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak yürüttüğümüz Çok Yaşa Bebek projesi ile yeni doğan bebeklerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz, ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Dünyaya gözlerini mutlu bir yuvada açan tüm çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu birer bireyler olarak yetişmeleri ülkemize ve devletimize hayırlı birer fert olmaları en büyük temennimizdir. Bebek sahibi olan ailelerimize mutlu bir yuva, sağlık ve huzur diliyoruz" dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×