Şelaledeki papağanlara turist ilgisi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Kurşunlu Şelalesi'nde bir işyerinde beslenen papağanlar, rengarenk tüyleriyle gelenlerin ilgi odağı oluyor.

Kurşunlu Şelalesi'nde bir fotoğrafçıya ait iki papağan, şelalenin doğal atmosferinde yaşıyor.

Ünlü ressam Leonardo da Vinci'den isminden esinlenerek birine 'Leonardo' diğerine 'Da Vinci' ismi verilen papağanlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Pek çok ziyaretçi papağanlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ziyaretçiler papağanları meyve ve kuru yemiş vererek besliyor.

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