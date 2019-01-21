Sektörler arası işbirliği toplantısı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'DE Acil Obstetrik Bakım Programı kapsamında, sektörler arası işbirliği ve bebek ölümleri yıllık değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz başkanlığında ki toplantıda 2019 yılında anne ölümlerini ve bebek ölümlerini önlemeye yönelik tedbirler ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda konuşan Müdür Öznavruz, "Anne ölümlerinin ve sakatlıklarının azaltılması, acil obstetrik bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kalitesinin arttırılması amacıyla 2009 yılından itibaren bakanlığımızca 'Acil Obstetrik Bakım Programı' (AOB) yürütülmektedir. Programın hedefi yaygın obstetrik bakım hizmetlerine kolay ulaşılabilirlik ve bu hizmetlerin yüksek kalitede verilmesi yolu ile önlenebilir anne ölümlerini gelişmiş ülkeler seviyesine indirmektir. Bu amaçla ilimizde hizmet vermekte olan bazı sektörler ve sağlık yöneticileri ile birlikte önlenebilir anne ölümlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

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