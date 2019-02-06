Sektör temsilcileri ‘Hayvancılık Kurultayı’ istiyor

MERSİN, () – MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 4 No’lu Hayvansal Ürünler Meslek Komitesi Başkanı Ayten Yeniçıkan, sektörün sorunlarının saptanması ve çözüm yollarının bulunması adına tüm tarafların katılımıyla kentte bir Hayvancılık Kurultayı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

MTSO 4 No’lu Meslek Komitesi Başkanı Ayten Yeniçıkan, Mersin’in bir tarım kenti olduğunu belirterek, "Tarımın gelişmesi hayvancılığı da desteklemektedir. Bu nedenle gıdanın geleceği, Mersin nüfusunun beslenmesi kentsel bir politika olarak değerlendirilmelidir. Bu politikanın belirlenmesinde Tarım İl Müdürlüğü’nün başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer yerel yönetimler, Ziraat Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği, Veteriner Hekimler Odası, MTSO gibi konunun tüm paydaşlarıyla koordineli çalışması gerek. Tüm bu kurumların el ele vererek bir Hayvancılık Kurultayı düzenlemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü kentimiz adına tarım ve hayvancılık politikasının ekonomi politikalarından bağımsız düşünülmesi mümkün değil. En çok istihdam sağlanan sektör olması yanında insan sağlığı adına da önemli bir alandır ve tüm kesimlerin sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına da doğru planlama yapılmalıdır" dedi.

Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de nüfusun önemli bir bölümünün geçimini bitkisel ve hayvansal üretimden sağladığına ifade eden Yeniçıkan, "Hayvansal üretimde vazgeçilmeyen en önemli yem grubu kaba yemdir. Kaliteli kaba yemler çayır, mera alanları ve yem bitkileri tarımından sağlanır. Mersin’de kaliteli kaba yem açığı maalesef yüzde 60’lar seviyesinde. Bu amaçla yem bitkilerinin üretim deseni içerisinde yer almasını sağlayarak mono kültür ekim sistemi yerine polikültür yetiştiriciliği ön plana çıkarmak yerinde olacaktır. Böylece hem tarım alanlarında yem bitkilerine ayrılan pay artırılmış olacak hem de çayır ve mera alanları üzerindeki otlama baskısını azaltmak suretiyle uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin uygulanmasına olanak sağlanacaktır. Bunun yanında yem bitkileri üretim alanlarının ve verimliliklerinin artırılması için yapılan desteklemeler çeşitlendirilerek devam etmeli ve yem bitkilerinde tohumluk sorunu çözülmelidir. Çiftçiler ise hayvan besleme, yem bitkilerinin önemi ve yetiştiriciliği hakkında bilgilendirilmelidir" dedi.

Mersin’de kaçak kesimlerin önüne geçilmesi için et borsası ile ilgili çalışmaların başlatılması gerektiğini kaydeden Yeniçıkan, konunun tüm taraflarıyla bir araya gelerek bu borsanın kurulum çalışmalarının yürütülebileceğini söyledi.

Mersin’de bir hayvan pazarı kurulduğunu ancak istenilen verimin alınamadığını da vurgulayan Yeniçıkan, daha iyi sonuçlar alınabilmesi adına Ticaret Borsası, Kasaplar Odası ile MTSO temsilcilerinin de buranın yönetimine katılması gerektiğini söyledi.

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