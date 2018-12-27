Şekeronya çocukları büyüledi

MERSİN, () – MERSİN Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün (MDOB) uzun süredir prova çalışmalarını sürdürdüğü pastadan evlerin, çikolatadan nehirlerin, konuşan hayvanların yer aldığı çocuk müzikali Şekoronya’yı prömiyerle miniklerle buluştururken tam not aldı.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sahnelen eserin müziklerini Murat Cem Orhan’ın yaparken, librettosu N. Zeynep Ergüven'e ait olan eseri Süleyman Tekin yönetiyor. Koreografisini Berna Turhan İleri'nin, dekor ve kostüm tasarımını Özlem Kurtdere'nin, ışık tasarımını Barış Arslan, video projeksiyonu Umut Sinan Özdemir imzasını taşıyor.

Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki eserde başlıca rolleri, Işıl Cavga Bölükbaşı, Başak Yıldız, Mehmet Erkoç, Ercüment Şirin, Ayşin Alev Lal, Orhan Güllüler, Cumhur İbili, Pınar Duygu Çınar, Dilara Köse, K.Erdem Özdemir, Levent Yetkin, Ayşegül Devrim Dinçer, Pınar Olgun Güven, Elif Örünk Alpay ve A. Pınar Balay paylaşıyor.

Eser, 4 Ocak Cuma günü saat 10.30 ve 14.00'da yeniden sahnelenecek.

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