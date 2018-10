Şeker pınarından bilim pınarına şenlik

Malik GÖDELİNER - Onur Can BULAT/POZANTI(Adana), () - ADANA’nın Pozantı ilçesinde ‘Şeker Pınarından Bilim Pınarına’ temalı ‘TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği’ görkemli bir şekilde açıldı. Bilim şenliğine, Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkan Vekili Adil Çakmakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Tokay, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Bilim şenliğinin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, “Projeler arasında, matematik, çocuk atölyeleri, oyun atölyeleri, fizik atölyeleri ve diğer atölyeler bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu projeler sayesinde bugünün teknolojisini ve yarının teknolojisinin temelini bu şekilde öğrenmeye çalışıyorlar” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başvurusu üzerin Türkiye genelinde 120 proje arasına giren 52 projenin yer aldığı bilim şenliğinde kodlama çalışmaları yapan öğrencilerin eserleri ilgi gördü.

PROJELER DESTEKLENMELİ

Stantları tek tek dolaşıp öğretmen ve öğrencilerden bilgi alan Kaymakam Mehmet Soylu, projelerin desteklenmeleri gerektiğini ifade etti. Soylu, “Öğrencilerimiz icra etmiş oldukları projelerini hem bizlerle, öğretmenleriyle paylaşma fırsatı yakalıyorlar hem de kendi öz güvenleri geleceğe olan yatırımları açısından çok önemli bir şekilde gösteriyor. Projemize katkılarından dolayı TÜBİTAK'a, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. İnşallah her sene daha iyisini yaparak bilim fuarlarımıza önem vereceğiz. Devletimiz her alanda yaptığı yatırımlar gibi eğitim alanında da bilim alanında da ciddi yatırımlar yapıyor ve TÜBİTAK gibi kurumlarla destekliyor. Bizler de elimizden geleni ilçelerimizde yapıyoruz” dedi.

