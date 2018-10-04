Şeker pancarında fiyat endişesi

SANDIKLI Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, bu yıl şeker pancarına 30 kuruşun altında fiyat verilmesi halinde önümüzdeki sene pancar ekecek üretici bulunamayacağını söyledi.Sandıklı merkez ve ilçelerde 1000'in üzerinde şeker pancarı üreticisine 160 bin ton şeker pancarı üretimi yapmasına izin verildi. Afyon Şeker Pancarı Fabrikası'nın özelleşmesiyle birlikte ise ilçede geçen yıllarda şeker pancarı teslim alan 4 kantardan 2'sinin yeni alım sezonunda kapanacağı söylentisi ve iklim nedeniyle rekolte ve polar düşüklüğüne bağlı fiyatlarda yaşanabileceği söylenen düşüklük üreticiyi endişelendirdi.Geçen yıl 16 polar üzerinden kilogramı 23,5 kuruşa fiyatlandırma yapılırken, üreticiler iklim koşulları nedeniyle bu yıl rekoltenin ve poların düşük olacağı, bu nedenle kilogramının 19 ya da 20 kuruşa kadar düşeceği endişesiyle fiyatın polar üzerinden değil kilogram üzerinden 30 kuruş olarak belirlenmesini istedi.Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, son gelen zamlarla maliyetin daha da yükseldiğini belirterek, yetkililer üreticiyi desteklemediği takdirde üretimi bırakmak zorunda kalacaklarını söyledi. Şeker Pancarı Fabrikası'nın özelleşmesiyle sıkıntılar olduğunu kaydeden Süleyman Yıldız, "Geçen sene devlet bu sene ekeceğimiz ürüne 16 polar üzerinden 23,5 kuruş fiyat açıkladı. Ancak bu yıl yaşanan yağış ve hastalıktan dolayı daha önce 17, 18, 19, 20 polar şeker oranı gelen ürünler bu sene 12 ya da 13 polar oranlarında olacak. Yani bu 16 poların altında kalınca çiftçinin eline 23,5 kuruş para geçmeyecek. Çiftçinin eline 30 kuruş geçerse ancak kurtarabilir" dedi.Tarımsal girdilerin dövize endeksli olduğunu aktaran Süleyman Yıldız, şeker pancarına 30 kuruşun altında fiyat verilmesi halinde önümüzdeki sene pancar ekecek üretici bulunamayacağını vurguladı. Bölgedeki 2 kantarın kapanacağı söylentilerine ilişkin ise Süleyman Yıldız, şöyle dedi:"Özel sektör bize bu sene geçiş dönemi olduğu için kantarların açık olacağını söyledi. Daha sonra 'Sandıklı'da iki kantarı kapatacağız' dediler. Ekinova ve Emirhisar kantarı açık olacak, merkez ve Türk Akın yani bizim Ürküt olarak bildiğimiz iki kantarın kapalı olacağı söylendi. Başından kantar açık olacak deyip sonradan kantar kapanacak denmesi de bir sıkıntı. Rekolte düşük, şeker oranı düşük, girdiler pahalı. Çiftçi şu anda zarar ediyor. Bu zararı en azından paylaşmak lazım. Yani üretici firma da paylaşacak. Çiftçi de paylaşacak. Ancak sade çiftçiye yüklenirse önümüzdeki sene pancar üretimi sıkıntıya girer."

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