Şeker Fabrikası çiftçi meclis toplantısı yapıldı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Şeker 16'nci çiftçi meclis toplantısı Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir illerindeki 12 bölgeden 250 çiftçi temsilcisinin katılımıyla Kayseri Şeker Fabrikasında yapıldı.

15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda yapılan toplantı da konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerinin 2018-2019 kampanya dönemindeki üretmiş oldukları pancar bedellerinin 25 Aralık 2018 Salı gününden itibaren ödenmeye başlanacağını açıkladı.

2018-2019 Yılı Şeker Pancarı Kampanya Döneminde Kayseri Şeker Fabrikasında 90 gün, Boğazlıyan Şeker Fabrikasında 86 gün, Turhal Şeker Fabrikasında 82 gün olmak üzere başarılı bir kampanya gerçekleştirildiğini söyleyen Akay, " Kampanya süresi içerisinde 3 fabrikada toplamda 2 Milyon 962 bin ton pancar işlemek suretiyle 424 bin ton şeker üretildiğini söyledi. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"2018-2019 kampanya dönemini Verimlilik yılı ilan etmiştik. Kampanya dönemimizde beklediğimiz verimlilik ve randımanda rekor sağlanırken, başlatmış olduğumuz randevulu söküm ve tesellüm uygulaması da başarılı bir şekilde uygulandı. Boğazlıyan ve Kayseri şeker fabrikalarına sevk edilen pancarların yüklenmesinde Maus uygulaması Geçen sene yüzde 50 seviyelerindeydi bu sene yüzde 60 seviyelerine yükseldi. Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarına kampanya döneminde teslim edilen 2 Milyon 331 Bin ton pancar bedeli 672 Milyon TL olup pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde; gübre avansı, tohum avansı, çapa avansı, sulama avansı, ramazan bayramı avansı, kurban bayramı avansı, söküm avansı, mazot avansı, ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemelerle pancar bedellerinin yüzde 65'lik kısmının önceden ödendiği ve geri kalan kısmı olan 233 Milyon TL’ nin ise 25 Aralık tarihinden itibaren 3 gün içerisinde tamamı ödenecek.

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