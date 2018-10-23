Şehzadeler Park'ta sona doğru

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde içinde birçok yapıyı da barındıran 'Şehzadeler Park' projesinin tamamlanmak üzere olduğu, kısa bir süre sonra hizmete açılacağı belirtildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Faruk Çelik, yapım çalışmalarında sona gelinen 'Şehzadeler Park' projesinde çalışmaları yerinde inceledi. Şehzadeler Park alanı içinde bulunan 'Şehzade figürleri', 'Minia Şehzadeler', 'Diaromik Mesir Müzesi' ve 'Masal Kahramanları Park'ını inceleyen Başkan Çelik'e; Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Başkan Danışmanı Atilla Efendioğlu ve teknik personeller eşlik etti. Yapılan çalışmalarla ilgili teknik personellerden bilgi alan Başkan Çelik, tüm eserleri kontrol etti. Çelik, "Bu güzel eserimiz içerisinde, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan 32 tarihi eserin minyatürü olacak. Ayrıca Manisa'da sancak beyliği yapmış olan şehzadelerimizin tanıtıldığı şehzade figürlerimiz var. Manisamız için son derece önemli olan mesir macunu saçım heyecanının her an yaşanabileceği bir mesir müzemiz olacak. Bu müzemizin bir özelliği de dışarıdan bakıldığında Manisa Kalesi görünümündedir. Çocuklarımızın da gezerken büyük keyif alacağı 25 masal kahramanın replikalarının bulunduğu masal parkımız da olacak. Şehzadeler Park projemiz, eğlencenin, sosyalliğin, kültürün, turizmin Manisa'daki ve Şehzadeler'de ki bir merkezi haline gelecektir" dedi.

MANİSA, ()

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