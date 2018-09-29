Şehzadeler'in araç filosuna yerli araç

MANİSA'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye araç filosuna katılan 2 yeni aracın tanıtımını yaptı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Faruk Çelik, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni alınan çöp toplama kamyonu ve iş makinesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler de programa katıldı. Alınan araçlardan iş makinesinin Türkiye'de üretilen yerli bir araç olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Almış olduğumuz iş makinemizin yerli üretim olması bizim için son derece önemlidir. Bundan sonra tüm kurum ve kuruluşlarımızda yerli malını temin etmemiz gerekiyor. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak bu noktada Türkiye'de üretilmiş olan araçları almayı tercih ediyoruz" dedi.

MANİSA, ()

FOTOĞRAF