Şehzadeler hafta sonu teyakkuzda olacak

MANİSA'nın Şehzadeler Belediyesi, beklenen fırtınaya karşı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir kriz masası kurdu.

Şehzadeler Belediyesi, 30 Eylül Pazar günün için meteorolojiden yapılan kuvvetli fırtına ve aşırı yağış uyarısının ardından Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir kriz masası kurdu. Kurulan kriz masası, Şehzadeler Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Faruk Çelik'in başkanlığından bir değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Çelik, vatandaşlara olası olumsuzlukları '444 90 45' numaradan Şehzadeler Belediyesi Beyaz Masa'ya bildirebileceklerini söyledi.

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