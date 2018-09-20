Şehzadeler'den kırsal mahallelere kamera

MANİSA'nın Şehzadeler Belediyesi, kırsal mahallelerde güvenliği sağlamak amacıyla beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde güvenlik kamerası sistemi kuruyor.

Şehzadeler ilçe genelinde yaptığı hizmetlerle takdir toplayan Şehzadeler Belediyesi, merkez mahallelerin yanı sıra beldeden ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki hizmetleri de aksatmıyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Şehzadeler'de yaşayan vatandaşların güven ve huzuru içinde çalıştıklarını da ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Faruk Çelik, bugüne kadar mahallelere ve belediye hizmet merkezlerine toplamda 258 güvenlik kamerası montajı yapıldığını kaydetti. Başkan Çelik, "Bugüne kadar yaptığımız bu çalışmamızla Şehzadeler'imizin farklı noktalarına 400 bin liralık bir harcamayla 258 güvenlik kamerası montajını yaptık. İlçede yaşayan 171 bin vatandaşımızın daha güvenli bir şehirde yaşamaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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