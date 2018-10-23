Şehzadeler'de kış hazırlıkları başladı

MANİSA'nın Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla ilçe genelinde sokak ve caddelerde bulunan ağaçlarda bakım ve budama çalışması başlattı.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki tüm ağaçlarda bakım ve budama çalışması yapıyor. Dalları uzayıp, özellikle trafik güvenliğini tehlikeye atan ağaçların dalları budanarak, oluşacak tehlikenin önüne geçiliyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Faruk Çelik, "İlçemiz genelinde başlatılan bu çalışma, peyder pey mahaller ve sokaklarda yapılmaya devam edecek. Ekiplerimiz birkaç koldan bu çalışmayı yapacaklar. Ayrıca bu yapılan budama çalışmalarından elde etmiş olduğumuz dalları da daha önceden belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak veriyoruz. Bu şekilde hem şehrimizi güzelleştiriyor hem de ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

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