Şehzadeler'de aşure dağıtıldı

MANİSA'nın Şehzadeler Belediyesi'nin Muharrem ayı nedeniyle geleneksel hale getirdiği aşure ikramı vatandaşlardan yine yoğun ilgi gördü. Kazanın başına geçen Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Şehzadeler Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara 2 bin 500 kişilik aşure ikramında bulundu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Faruk Çelik, vatandaşlara aşure ikramını kazanın başına geçip kendisi yaptı. Başkan Çelik'in yanı sıra Ak Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, Gençlik Kolları Başkanı Taha Okan Taniş, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Kavas, Selma Çertürk, Şerif Gül, Başkan yardımcıları Ahmet Songüler ve Bilal Demir de etkinliğe katıldı. Çelik, "Tüm İslam aleminin Muharrem ayını tebrik ediyorum. Muharrem ayı nedeni ile geleneksel hale getirdiğimiz aşure hayrımızı gerçekleştirdik. Burada 2500 vatandaşımıza aşure ikramında bulunacağız" dedi.

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