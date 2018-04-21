ANTALYA, () - 'ŞEHRİM 2023 Projesi'nin basın toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Şehrim 2023 otobüsüyle Antalyalılarla yapılacak görüşmelerin sonuçlarını takip edeceği. Bu talepler bize yol gösterici olacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Şehrim 2023 Projesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı. Projeyle ilgili düzenlenen çalıştayda akademisyenler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, iş dünyasıyla, muhtarlarla bir araya geldiklerini hatırlatan Türel, toplumun her kesiminin Antalya ile ilgili düşüncelerini hayallerini öğrenebilme noktasında önemli bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

YOL HARİTAMIZI HALK BELİRLİYOR

Ak Parti'nin istişare kanallarını sonuna kadar açık tutan, halkın kanaatlerine en yüksek derecede önem veren, yol haritasını halkın belirlediği bir siyasi parti olduğunun altını çizen Başkan Türel, “O yüzden bu ve benzeri çalışmaları her farklı noktada büyük başarıyla genel merkezimiz yürütüyor. Bizde yerel yönetimler olarak bu çalışmaların her zaman yanındayız ve içerisindeyiz" dedi.

ANTALYA İLE İLGİLİ HAYALLER

Şehrim 2023 Projesi'nin yerel yönetimlere çok önemli ışık tutacak bir çalışma olduğunu belirten Menderes Türel, şu bilgileri verdi:

"Bugün meslek odaları sivil toplum örgütleri muhtarlarla akademisyenlerle yapılan toplantıdan sonra otobüslerimiz Antalya'nın merkezi noktalarında halkın görüşlerini almak üzere bulunacak. Halkımızın da Antalya ile ilgili hayalleri gelecek düşünceleri mevcut düşünceleri neyse bunları burada dile getirme şansı olacak. Vakti az olan vatandaşlarımız bunları bir not kartı üzerine yazmak suretiyle düşüncelerini bizlerle ve genel merkezimizle paylaşacak. Diğer taraftan tablet ya da bilgisayar üzerinden de daha uzunca görüşlerini dile getirme imkanı mevcut."

RAPOR HAZIRLANACAK

Yol haritalarını halkın çizdiği yol çerçevesinde belirlediklerini kaydeden Başkan Türel, “Bu görüşler direk Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız tarafından bir rapor halinde değerlendiriliyor" dedi.

GÖRÜŞMELER YOL GÖSTERİCİ OLACAK

Şehrim 2023 otobüsüyle Antalyalılarla yapılacak görüşmelerin sonuçlarını takip edeceğini belirten Türel, "Bu talepler bize yol gösterici olacak. Bu görüşmelerden çıkan sonuçlarla yol haritamızı daha iyi tespit edebileceğiz" ifadelerini kullandı.

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