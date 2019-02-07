Şehitlerin adı yaşatılacak

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Hasan Ali İrban başkanlığında yapıldı.

Korkuteli Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında 8 gündem maddesi görüşülerek karar bağladı. Belediye Başkanı Hasan Ali İrban başkanlığındaki toplantıda, vatani görevini yaparken şehit düşen askerler Cemal Yalın ve Adem Yörük ile kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzunoluk Mahalle Muhtarı İsmail Yılmaz'ın isimlerinin park ve sokaklara verilmesi görüşüldü. İsim Belirleme Komisyonunun yaptığı değerlendirme sonunda Şehit Asker Cemal Yalın'ın adı Bozova Mahallesi 15045 nolu caddeye, Şehit Adem Yörük'ün adının Küçükköy Mahallesi'ndeki parka verilmesine, mahalle muhtarı İsmail Yılmaz'ın isminin ise Uzunoluk Mahallesi'ndeki parka verilmesine karar verildi.

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