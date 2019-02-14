Şehitlere vefa

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Mihraplı’daki yaklaşık 15 dönüm alanda hayata geçirilecek Mihraplı Şehitlik Anıtı Projesi’nde yer tesliminin ardından yüklenici firma çalışmalara başlarken, alanda yer alacak 12 metrelik anıt da tamamlandı.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeopark’tan, 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapıların restorasyonuna kadar her alanda önemli projelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazilere vefa için hazırlanan Mihraplı Şehitlik Anıtı Projesi’nin de startını verdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi de bulunduğu 15 bin 220 metrekarelik alanda uygulanacak projenin ihalesini kazanan firmaya yer teslimi yapılırken, yüklenici firma çalışmalara hemen başladı. Bu arada projede yer alan 12 metre yüksekliğindeki şehitlik anıtı da tamamlandı. Kaide çalışmaları devam eden anıt, alandaki düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bursa’ya getirilecek.

VEFA BORCU

Proje üzerinde hassasiyetle durduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İstiklal Marşımızın bir kıtasında Akif; “Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı” der. Her karış toprağımız şehit kanlarıyla sulandı. Bizi bölmek parçalamak isteyenlere geçit vermemek için Çanakkale’de 300 bin vatan evladını toprağa verdik. Bu savaşta Bursa’dan 5000 asker şehit oldu. Bizim inancımızda şehitler ölmez. Şehitlik ölümü yenmek, vuslata ermektir. Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bunu; bize yaşanabilir bir ülke bırakmak için canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Onlardan aldığımız emaneti gelecek nesillere layıkıyla taşıyabilirsek ancak vefa borcumuzu ödeyebiliriz. Bu nedenle tüm şehitlerimizin isimlerini aynı zamanda yapacağımız proje ile ölümsüzleştireceğiz” diye konuştu.

ŞEHİTLER DİYARI

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan çalışma, dernek binasının bulunduğu Odunluk Mahallesi’ndeki toplam 15 bin 220 metrekarelik alanı kapsıyor. İl Jandarma Komutanlığı’nın ‘Şehitler Diyarı’ talebine uygun olarak hazırlanan projede dernek birimleri, müze, tören alanı ve sosyal alanlar bulunacak. İnşaat alanının 1300 metrekare olacağı projede, 12 bin 350 metrekare yeşil alan, 430 metrekare otopark alanı ve 1350 metrekare tören alanı yer alacak.

12 METRELİK ANIT

Projenin en özellikli yapılarından biri ise 12 metre 28 santim yüksekliğe sahip şehitlik anıtı olacak. 120 metrekarelik alan üzerine konuşlandırılacak anıtta tema olarak şehitlere verilen önem işlendi. Sağ ve sol yanında 3’lü formlardan oluşan 2 ana ayak sayesinde ayakta duran anıtın en üst kısmında ise bağımsızlığın simgesi olan dev bir ay yıldız bulunacak. Dernek birimleri, müze, sosyal alanları ile birlikte tören alanı, müze tüneli ve çevre düzenlemeleriyle hem şehitlere vefa borcu yerine getirilecek hem de Bursa görkemli bir meydana kavuşmuş olacak.

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