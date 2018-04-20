Şehitler şiirlerle anıldı

ANTALYA, () - VATAN ve millet için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, Antalya'da şiirlerle anıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Şiirler Şehitler Gecesi' izleyenleri duygulandırdı. Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ, Kültür Şube Müdürü Okan Yavuz, Şehit Muhammet Oğuz Kılınç'ın ailesi, Şehit Serkan Çölkesen'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İLAHİ VE MARŞLAR SESLENDİRİLDİ

Meltem Camii İmamhatibi Mustafa Akbulut'un Kuran tilaveti ile başlayan programa, Tarihçi Nermin Taylan konuşmacı olarak katıldı. Osmanlı tarihiyle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan Taylan, ilgiyle dinlendi. Şair Recep Garip, Ahmet Efe, Cumali Ünaldı Hasannebioğlu'nun şiirleriyle renk kattığı gecede, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı marşları, Tasavvuf Müziği Topluluğu da ilahileriyle yer aldı. Nihat Akçer'in de konuk olduğu programda usta sanatçı şehitlerimiz için 'Evlerinin Direği', 'Ağlama Gözlerim', 'Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık' gibi türküleri seslendirdi.

ZÜLFÜ ÇELİK'TEN GECEYE ÖZEL ŞİİR

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik ise gecede bir sürprizle yer aldı. Çelik'in programa özel olarak kaleme aldığı 'Ümmetin Türküsü' adlı şiir beğeniyle dinlendi. Yaşadığı duygu yoğunluğunu dizelere aktaran Çelik, davetlileri de duygulandırdı.

Gece, programa katılanlara bayrak takdim edilmesiyle sona erdi.

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