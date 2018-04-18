Şehitler anısına 10 bin fidan dikildi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi çalışanları tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatında şehit düşen askerler için 10 bin fidan toprak ile buluşturuldu.

Gesi Yeşilyurt Mahallesinde düzenlenen etkinliğe, Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Ahmet Kuzu ve İdari ve Mali İşler Müdürü Namık Kemal Çakıcı, diş hekimleri ve hastane çalışanları katıldı. Etkinlik hakkında bilgi veren Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Ahmet Kuzu, burada şehitlerin anısına toplandıklarını ve 10 bin fidanı toprak ile buluşturacaklarını söyledi. Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Kuzu: “Bugün burada anlamlı bir etkinliği hayata geçiriyoruz. Şehitlerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz ancak biz kendi üzerimize düşen küçük de olsa yapmak istiyoruz. Buradan hareket ederek bütün personelimiz ile gönüllü olarak buraya gelerek şehitlerimiz anısına 10 bin fidan dikimi için bir planlama yaptık. Bunun başlangıcını burada yapıyoruz. Bu vesileyle bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İçtenlikle buraya gelip bütün kalpleriyle burada etkinliğe katıldılar.” diye konuştu.

Etkinliğe fidan dikmek için gelen diş hekimleri ve çalışanları da, “Bugün burada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonunda şehit düşen askerlerimiz anısına hastanemiz olarak bir etkinlik düzenleyip hatıra ormanı yapma kararı aldık. Hastanemiz olarak şehitlerimiz anısına 10 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Vatanımızın milletimizin başı sağ olsun. Mekânları cennet olsun. Hüzünlüyüz.” ifadelerini kullandı.

FOTOLU