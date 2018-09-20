Şehitkamilliler aşure sofrasında buluştu

ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da aşure ikramında bulundu. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Fadıloğlu, “Allah; kardeşliğimizi, birliğimizi daim eylesin, bugünlerin kadrini, kıymetini bilerek yaşamayı nasip etsin” dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda organize edilen geleneksel aşure ikramına vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Hicri yılbaşının başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. gününde kutlanan aşure günü dolayısıyla hazırlanan aşureler vatandaşa ikram edildi.

Meydana giderek aşure kazanının başına geçen ve kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra vatandaşla birlikte aşure yedi. Organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Aşure ikramı sonrası açıklamada bulunan başkan Rıdvan Fadıloğlu, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Başkan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak her sene olduğu gibi geleneksel olarak bu sene de Muharrem ayında aşure dağıtımını 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda başlattık. Allah, yaşanan acıları bir daha yaşatmasın. Allah; kardeşliğimizi, birliğimizi daim eylesin, bugünlerin kadrini, kıymetini bilerek yaşamayı nasip etsin. Bizim aramızda ayrılık yoktur. Hele hele şu yaşadığımız dönemlerde ne kadar çok birbirimize sıkı sıkı sarılırsak memleketimiz daha hızlı yükselecektir. Ben, bu vesileyle Muharrem ayını kutluyorum. Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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