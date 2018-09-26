Şehitkamil’de spor okullarına büyük ilgi

GAZİANTEP, () - ŞEHİTKAMİL Belediyesinde sportif faaliyetler mevsim farkı gözetmeksizin büyük ilgiyle devam ediyor. Yaz tatili süresi boyunca on binlerce öğrenciyi ağırlayan spor okulları ve gençlik kampları faaliyetlerine yeni eğitim-öğretim döneminde de hız kesmeden devam edecek.

Yaşam boyu spor faaliyetlerine büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da farklı branşlarda düzenlenecek olan kış spor okulları, geleneksel turnuvalar, gençlik kampları ve kulüp takımları çalışmalarıyla on binlerce öğrenciyi sporla buluşturmaya devam edecek. Basketbol, badminton, futbol temel cimnastik, geleneksel çocuk oyunları, satranç ve yüzme branşlarında düzenlenecek olan Şehitkamil Belediyesi Kış Spor Okulları sporcu öğrencilerinden büyük ilgi gördü. 30 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek olan spor okulu kayıt kabulü sürecinin ardından katılımcı öğrenciler, 2 farklı etapta 6 aylık dönemde eğitim görecek, kültürel ve sosyal etkinliklere katılacaklar. Her yıl 15 binin üzerinde genci ağırlayan Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında ise liseli ve üniversiteli öğrenciler; heyecan, adrenalin ve mutluluk dolu anlar yaşamaya devam edecek.

Farklı branşlarda düzenlenen spor okulu çalışmalarıyla 4 mevsim boyunca öğrenci gruplarını sporla buluşturduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2017-2018 eğitim- öğretim yılında gerçekleştirecekleri sportif faaliyetlerle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Yaz tatili dönemi boyunca on binlerce öğrencimizi sporla buluşturduk. Spor tesislerimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin büyük ilgisiyle adeta doldu taştı. Yaşam boyu spor faaliyetlerini oldukça önemsiyor ve spor yapma alışkanlıklarının sürekli hale gelmesi için çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Farklı branşlarda düzenlediğimiz spor okulu çalışmalarıyla dört mevsim boyunca öğrenci gruplarımızı sportif faaliyetlerle buluşturuyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da gerek spor okulu çalışmalarıyla gerekse kurumlar arası işbirliğiyle organize ettiğimiz geleneksel spor organizasyonlarıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi sağlıklı ve zinde bir yaşamla buluşturmaya büyük bir memnuniyetle devam edeceğiz. Kış döneminde mevsim şartları imkan verdiği müddetçe Gençlik Kampımızda da çalışmalar devam edecek. Kamp alanında doğanın tüm güzellikleri ile buluşacak olan gençlerimizi heyecan ve mutluluk dolu etkinlikler bekliyor olacak. Yaşı ne olursa olsun, tüm vatandaşlarımızı daha hareketli bir yaşama teşvik etmek adına spor konulu projelere, sporcu, antrenör ve hakemlere yönelik eğitim çalışmalarına, turnuva ve şampiyonalara olan desteğimiz ve ilgimiz devam edecek."

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