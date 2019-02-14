Şehitkamil’de 50 çift mutluluğa 'evet' dedi

ŞEHİTKAMİL’de evlenmek isteyen 50 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çiftlerin nikahını kıyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi.

Şehitkamil’de önceki aylarda evlilik hazırlığı yapan 50 çift, evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak istedi. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikahlarını kıydırmak isteyen çiftleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da yalnız bırakmadı. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde çiftlerin nikahlarını kıyan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, tüm çitlere; sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür yaşamalarını diledi.

'HAYIRLI BİR YUVA KURMAK İÇİN İLK ADIMI ATTIK'

Kendileri açısından anlamlı bir günü özel bir günle birleştirmek istedikleri için 14 Şubat Sevgililer Günü için nikah günü aldıklarını kaydeden Fatih Alyar, “Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bugünü ölümsüzleştirmek adına nikah kıydık. Hayırlı bir yuva kurmak için ilk adımı attık. Bugün Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun nikahımızı kıyması, bizim için özel oldu. Bundan sonraki hayatımız da inşallah bugün gibi mutlu geçer. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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