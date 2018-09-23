Şehitkamil'in çevre projeleri anlatıldı

ŞEHİTKAMİL Belediyesi, Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında açtığı stant ile uyguladığı geri dönüşüm konulu çevre projelerini halka anlattı. Stantta; MÖP, E-MÖP ve ‘Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla uygulanmaya başlanan Giysi Kumbaraları projelerine ilişkin detaylı bilgiler verildi.

Uyguladığı çevreci projeler ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen Şehitkamil Belediyesi, geri dönüşüm projelerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak adına faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak Gaziantep’in tanıtımı için organize edilen Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’ne katılarak stant açan Şehitkamil Belediyesi, hayata geçirdiği MÖP, E-MÖP ve ‘Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla uygulanmaya başlanan Giysi Kumbaraları projelerinin işleyişini ve faydalarını halka anlattı. Şehitkamil Belediyesi tarafından görevlendirilen çevre yüksek mühendisi, standı ziyaret eden vatandaşlara geri dönüşüm projeleriyle ilgili detaylı bilgi verdi. Projelerin faydalarını anlatan ve kişilerden projelere destek vermelerini isteyen yüksek çevre mühendisi, Şehitkamil Belediyesi ile irtibata geçilmesinin yeterli olduğunu söyledi.

Standı çocuklarıyla birlikte ziyaret eden ve bilgi alan ebeveynler, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geri dönüşüm projelerinin maketleri daha çok çocukların dikkatini çekti. Standı ilgiyle inceleyen çocuklar, akıllarına takılan soruları sordular, aldıkları cevaplarla yeni bilgiler öğrendiler.

Stantta bilgi alan Meral İlknur Gezer, geri dönüşüm projelerinin hem kendilerini hem de çocuklarını ilgilendirdiğini kaydetti. Uygulanan projeleri çok beğendiğini ifade eden Meral İlknur Gezer, “Uygulanan projeler çok etkili projeler. Açılan standın çok yararlı olacağını düşünüyorum. Her çöpün çöp olmadığını bilerek geri dönüşümü yapılabilen ürünlerin geri dönüştürülmesi çok doğru bir uygulama oluyor. Belediyemizin uyguladığı geri dönüşüm konulu projeleri çok beğendim. Hem bizler hem de çocuklarımızın geleceği için çok değerli bir uygulama yapılıyor. Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Standı ziyaret ettikten sonra bir değerlendirmede bulunan Bekir Şahan, “Standın önünden geçerken, merak ettim ve incelemek istedim. Arkadaşların anlattığı üzere gerçekten çok anmalı ve yerinde projeler uygulanıyormuş. Yapılanlar mükemmel ötesi bir çalışma. Kullanmadığımız elektronik eşyaların parçaları değerlendirerek geri dönüşüme kazandırılıyor. İlk defa böylesine anlamlı bir proje görüyorum. Şehitkamil Belediyesini böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirdiği için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×