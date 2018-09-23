Şehitkamil'de futbol şöleni

ŞEHİTKAMİL Belediyesinin organizasyonluğunda gerçekleştirilen Eski Köyler Yeni Mahaller Futbol Turnuvası’nda çeyrek finalistler belli oldu. Büyük mücadele vererek son 8’e kalan takımlar, futbol sahalarında büyük sevinç yaşadı.

Gurup müsabakalarında büyük heyecanın yaşandığı Eski Köyler Yeni Mahaller Futbol Turnuvası’nda oynanan 3'üncü hafta müsabakalarının ardından şampiyonluk yolunda son 8’e kalan takımlar, futbol sahalarında bol gollü geçen karşılaşmaların ardından belirlenirken, müsabakaların oynandığı mahallelerde futbol heyecanı zirveye ulaştı. Şehitkamil Belediyesi İlçe Stadyumu ve Gazikent Semt Stadyumunda oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 4’lü yarı final serisi ve şampiyonluk müsabakası futbol şöleninde altın kramponların hedefi haline geldi. Toplam 6 mahallede oynan ve 32 farklı takımın mücadele verdiği 600 sporcunun turnuvayı birinci tamamlamak için mücadele ettiği organizasyonda çeyrek final kapısını aralayan mahalle takımları; Battal Mahallesi, Karacaburç Mahallesi, Atabek Mahallesi, Dülük Mahallesi, Yamaçoba Mahallesi, Cerityeniyapan Mahallesi, Bedir Mahallesi ve Bağbaşı Mahallesi oldu.

Bayatlı Mahallesi futbol sahasında oynanan karşılaşma sonrası çeyrek finale yükselen Cerityeniyapan Mahallesi, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Maça ilişkin açıklamada bulunan Cerityeniyapan Mahalle Muhtarı Adnan Aslanoğlu, “Bize futbolun tüm güzelliklerini yaşattığı için başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Zorlu gurup müsabakalarının ardından turnuvada son 8 takım arasına girmeyi başardık. Bu aşamaya kadar sahada yüreklerini ortaya koyan futbolcularımızı yürekten kutluyorum. İnşallah bundan sonraki müsabakaları da kazanır ve bu turnuvanın şampiyonu oluruz. Centilmence mücadele eden, çocuklarımıza ve gençlerimize örnek olan tüm takımlarımızın değerli temsilcilerini de ayrıca tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Gözegir, futbol branşı özelinde spora olan ilgilerinden dolayı Eski Köyler Yeni Mahaller Futbol Turnuvası’na katılan tüm sporcuları kutladı. Tamamlanan gurup müsabakalarının ardından organizasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Abdulkadir Gözegir, “Şehitkamil Belediye Başkanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen Eski Köyler Yeni Mahaller Futbol Turnuvası’nda mücadele eden tüm sporcularımızı, yaşam boyu spor faaliyetlerine olan ilgilerinden dolayı gönülden kutluyorum. Forma rengi ne olursa olsun, katılımcı tüm ekiplerimiz centilmenlik ruhunu elden bırakmadan amatör bir ruhla profesyonelce mücadele ettiler. Önümüzdeki günlerde oynanacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarında mücadele edecek olan tüm mahalle futbol takımlarımıza başarılar diliyor, bu organizasyonun ilerleyen yıllarda daha geniş kitlelere yayılarak devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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