Şehitkamil'de Cumhuriyet Kupası heyecanı

ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanlığınca Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 6'ncı Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası’nda 21 farklı okul basketbol takımından 300’ü aşkın sporcu öğrenci forma giyecek.

Parke üzerinde büyük heyecanın 6. kez yaşandığı organizasyon, aynı zamanda 2018-2019 basketbol sezonunun ilk resmi turnuvası olma özelliğini de taşıyor. Okul sporları ve kulüpler arası müsabakalar öncesinde önemli bir sınav verecek olan okul basketbol takımlarında 300’ün üzerinde dev adam ve potanın perisi, büyük kupa için mücadele edecek. Potada değişen oyun kurallarının uygulanacağı organizasyonda hakemler, antrenörler ve oyuncular büyük deneyim yaşayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak, 2018-2019 sezonunda yerel faaliyetlere 6. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası ile start verdiklerini ifade ederek okul sporları ve kulüplerarası liglerde parke üzerine çıkacak tüm ekiplere başarılar diledi. İl Temsilcisi Alkoçak, turnuva ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“2018-2019 sezonunun tüm camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Sakatlıklardan uzak, dostluk ve kardeşliğin yaşanacağı bir müsabaka dönemi olmasını temenni ediyorum. 6. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası ile yerel organizasyon zincirinin startını verdik. Değişen kurallar sonrasında bu turnuva hakemlerimiz, antrenörlerimiz ve oyuncularımız için önemli bir deneyim olacak. 21 farklı okul basketbol takımından organizasyona katılan tüm basketbolcularımızı kutluyorum. Geleneksel organizasyon zinciri ile yıllardır basketbol altyapısının güçlenmesine büyük destek veren Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkürü bir borç biliyorum. Organizasyon sonunda kazananın her zaman olduğu gibi Gaziantep basketbolu olacağına inancım tam. 10 gün boyunca devam edecek müsabaka zincirinde tüm ekiplerimize başarılar diliyorum.”

Adnan A.Ş. Beden Eğitimi Öğretmeni ve Basketbol Antrenörü Rıfat Karataş, milli ve manevi günler onuruna düzenlenen geleneksel spor organizasyonlarında skorun ve sonuçların ikinci planda olduğunu, bu tarz organizasyonlardan katılımcı öğrencilerin önemli kazanımlarla ayrıldıklarının altını çizdi. Antrenör Karataş, “Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 6. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupasında parke üzerine yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2012 yılından bu zamana kadar bu tip organizasyonlara büyük bir heyecanla katılıyoruz. Resmi günler ve bayramlar onuruna düzenlenen geleneksel spor organizasyonlarında sonuç ve skor her zaman ikinci planda. Sporcu öğrencilerimiz, bu turnuvalardan her zaman olumlu kazanımlarla ayrılıyor. Geleneksel turnuvaların büyüyerek uzun yıllar devam etmesini temenni ediyor, katılımcı tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

