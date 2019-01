Şehitkamil'de 100 binden fazla kişi spor yaptı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - ŞEHİTKAMİL Belediyesi bünyesinde farklı branşlarda faaliyet gösteren spor merkezlerinden 2018 yılında 100 bin 918 kişi faydalandı. Geleneksel spor organizasyonlarında ise on binlerce sporcu öğrenci müsabakalara katılarak yeteneklerini sergileme fırsatı elde etti.

İlçenin 18 farklı noktasında fitness, pilates, zumba, step, aerobik ve cimnastik branşlarda hizmet veren erkek ve bayan spor merkezlerinin yanı sıra Alleben Yüzme havuzlarında, 4 farklı stadyumda, gençlik kampı ve doğa sporları merkezinde, basketbol, badminton, temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları branşlarda faaliyet gösteren spor merkezlerinde ve 4 mevsim boyunca çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği sürekli satranç eğitim merkezinde 100 bin 918 sayıda sporcuyu misafir ederek sağlıklı, zinde ve mutlu bir yaşam sürmelerine olanak sağlayan Şehitkamil Belediyesi, resmi bayramlar, önemli gün ve haftalar münasebetiyle organize ettiği geleneksel spor organizasyonlarında basketbol, badminton, halk oyunları, satranç, futbol, sutopu, sualtı sporları ve yüzme branşlarında on binlerce sporcuya profesyonel bir ortamda yarışma fırsatı sundu. Müsabık olarak faaliyet gösterdiği branşlarda Gaziantep’i başarıyla temsil eden sporcular yetiştiren Şehitkamil Belediyesi, milli sporcularının ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla büyük gurur duydu. Öce Öğren Sonra Eğlen, Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Da Sen At, Formda Kal, Hamleni Yap, Gençler Doğada Buluşuyor, Şehitkamil’de Spor Günleri, Sağlığa Adım At, gibi projelerle 365 gün boyunca 7’den 70’e herkesi spor yapmaya davet eden Şehitkamil Belediyesi, miniklerin erken yaşlarda sportif faaliyetlerle tanışması ve obezite’ye karşı başlattığı spor seferberliğini kararlılıkla sürdürüyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2018 yılı içerisinde Şehitkamil Belediyesi bünyesinde farklı branşlarda faaliyet gösteren spor merkezlerinden 100 bin 918 vatandaşın yararlandığını belirti. Başkan Fadıloğlu, yıl içerisinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Şehitkamil Belediyesi olarak her yaş grubundan vatandaşımızı sağlıklı bireyler olarak hayata devam etmeleri adına sportif faaliyetleri oldukça önemsiyoruz. Halkımızın daha sağlıklı yarınlara ulaşması için çok sayıda önemli sportif projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. 2018 yılı içerisinde farklı branşlarda faaliyet gösteren spor merkezlerinden 100 bin 918 vatandaşımız yararlandı. Kurumlar arası iş birliği ile 59 geleneksel spor organizasyonu düzenledik. Bu organizasyonlarda faal lisanslı sporcularımız centilmence yarışarak akranlarıyla sosyal ilişkiler kurma fırsatı elde ettiler. İnşallah 2019 yılında da sporseverlere en iyi şekilde hizmet vermek amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir biçimde sürdüreceğiz. 7’den 70’e 365 Gün Herkes İçin Spor sloganıyla her kitleye ve yaş grubuna yönelik sportif imkanlar sağlıyoruz. Şehitkamil ilçe sınırları içinde; standartlara uygun 4 futbol sahası, çok amaçlı 1 kapalı spor salonu, yarı olimpik 2 yüzme havuzu, 1 sürekli satranç eğitim merkezi, 1 gençlik kampı ve doğa sporları merkezi, 18 bayan spor merkezi, 4 erkek spor merkezi ve modern parklarımız içinde bulunan sportif rekreasyon alanlarımızla halkımıza çeşitli sportif hizmetler sunuyoruz. 5 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz, birçok farklı branşta faaliyet gösterecek İbrahimli Spor Merkezi çok yakın zamanda halkımızın hizmetine girecek. Müsabık sporcularımız; bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda birçok önemli başarının altına imza atıyor. 4 farklı branşta ay- yıldızlı takımların kadrolarına girmeye hak kazanan sporcular yetiştirdik. İnşallah tüm bu faaliyetler ve başarılar büyüyerek devam edecek."

