Şehitkamil Belediyesi'nden aşure ikramı

ŞEHİTKAMİL Belediyesi, Cuma namazı sonrası ilçe genelindeki çeşitli camilerde cemaate aşure ikramında bulundu.

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde aşure ikramında bulunmayı sürdürüyor. Gelenekselleştirilen aşure dağıtımları, bu yıl birçok farklı noktadan yapılıyor. Şehitkamil Belediyesi, cuma namazı sonrası ilçe genelindeki çeşitli camilerde aşure ikramı gerçekleştirdi. İkram edilen aşurelerden yiyen cami cemaati, sağlanan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cami cemaati, ikram dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde yer alan; Sanayi Cami, KÜSGET Esnaf Cami, Zübeyir Bin Avvam Cami, Beşir Bilgiç Cami, Organize Sanayi Cami, Hacı Sani Konukoğlu Cami, Ünal Sentetik Mescidi, Mustafa Topçuoğlu Camisi’nde kılınan cuma namazı sonrası aşure ikramı yapıldı.

Aşure ikramına ilişkin açıklamada bulunan KÜSGET Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Kemal Güneş, “Bizim bu hafta aynı zamanda Ahilik Haftamız. Biz de Ahilik Haftası kapsamında pilav dağıtımı yapıyoruz. Sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız bizi yalnız bırakmıyor. Her sene bu dönemlerde beraber hem pilav dağıtımı hem de aşure dağıtımı yapıyoruz. Bu tür sosyal faaliyetler bizi birbirimize bağlar. Bu tür etkinlikler çok önemlidir. Esnafımız birlik ve beraberlik içerisinde bu tür faaliyetlere katılıyor. Sayın Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız, gerek hizmetleriyle gerek sosyal faaliyetleriyle her zaman yanımızdadır” ifadelerini kullandı.

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