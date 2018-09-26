Şehit yakınları ve gazi ailelerine Karadeniz gezisi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla şehit yakını ve gazi aileleri, Karadeniz bölgesini gezdi.

"Geleceğimize Sahip Çıkalım" isimli SODES Projesi kapsamında, şehit ve gazi ailelerine yönelik 3 günlük gezide, Karadeniz bölgesine tarih, kültür ve doğa turizmi gezisi yapıldı. Şehit ve gazi aileleri, gezi programında Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun ve Rize'yi gezdi.



ŞEHİT HALİSDEMİR'İN KABRİNE ZİYARET

Gezi kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesine büyük katkısı olan ve demokrasinin simgesi haline gelen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Şehit Ömer Halisdemir’in kabri ziyaret edilerek, dualar edildi. İl Müdürü Hamit Coşkun, şehit ve gazi ailelerinin bu tip etkinliklerle moral ve motivasyonunu arttırmayı hedeflemekte olduklarını ifade etti.

FOTOĞRAFLI