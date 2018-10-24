Şehit ve gazi yakınları geri dönüşüm ürünleri toplayarak yardım dağıtıyor

Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), () - ADANA’da şehit ve gazi ailelerinin oluşturduğu Vatanda Eğitim Derneği, topladıkları geri dönüşüm malzemelerini finansa çevirerek Pozantı ilçesindeki Dağdibi Mahallesi İlkokulu'ndaki 33 öğrenciye ayakkabı, mont, tişört ve kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

Vatanda Eğitim Derneği Başkanı Gazi Sebahattin Aslan, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve bazı yardımseverlerle birlikte Pozantı ilçesinin en uzak yerleşim yerlerinden olan Dağdibi Mahallesi İlkokuluna ziyarette bulunarak 33 öğrenciye ayakkabı, mont, tişört ve kırtasiye malzemelerinden oluşan bir takım hediye yardımında bulundu. Rengarenk mont ve ayakkabıları gören ilkokul öğrencileri adeta mutluluktan havalara uçtu.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Mustafa Çay, derneğin Adana'da çok önemli işlere imza attığını belirterek, "Bedenlerini bu vatan İçin feda eden insanlar, asalakça yapmaktansa bu ülkenin geleceği için, vatanın birliği ve bütünlüğü için küçücük yüreklerin yüreklerine dokunarak onlara vatan sevgisini aşılıyorlar. Ben Pozantı Belediye Başkanı olarak atık toplayarak küçük çocuklara finans sağlayan bu yürekleri kutluyorum" dedi.

Dernek Başkanı Gazi Sebahattin Aslan ise, 120 ton geri dönüşüm malzemesini finansa çevirerek bugüne kadar 125 bin öğrenciye hediye ve yardım imkanı sağladıklarına değinerek, “Bu yıl ilk hediye ve yardım götürdüğümüz yer olarak, Pozantı’yı seçtik. Bugün 33 çocuğu sevindirdik ama yarın yüzbinlerce çocuğu sevindirebiliriz. Bu da hayırseverlerin, yardımseverlerin ve vatandaşlarımızın elindedir. Derneğimize ne kadar geri dönüşüm atık malzemesi gelirse biz de o malzemeyi finansa çevirip daha çok çocuğa ulaşabiliriz" diye konuştu.

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