Şehit uzman Çavuşun ismi okuduğu okula verildi

TOPRAKKALE (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesindeki Dağıstan İlkokulu'na, Mardin'in Derik ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yola tuzaklanan patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız'ım ismi verildi.

Şehit Uzman Çavuşun ilkokulu okuduğu okul olan Dağıstan İlkokulu'na isminin verilmesi için düzenlenen törene, Kaymakam Ali Yıldırım, İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Piyade Albay Mustafa Aslan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız'ın öz geçmişinin okunması sonrasında ise Kaymakam Ali Yıldırım, şehit aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennilerinde bulundu. Dağıstan Şehit Sedat Yıldız İlkokulu'nun açılışı kurdelesi kesildi.

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