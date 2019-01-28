Şehit Uzman Çavuş Asım Türkel’in adı yaşatılacak

MERSİN, () - MERSİN'de, Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle şehit olan uzman çavuş Asım Türkel'in adı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üst geçide verilerek yaşatılırken, ailesi Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür etti.

Şehit Uzman Çavuş Asım Türkel'in ailesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette şehidin babası Hasan Türkel, annesi Sebahat Türkel ve kardeşi Kemal Türkel katıldı. Ziyarette konuşan şehidin ailesi, Uzman Çavuş Asım Türkel’in ismi, Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üstünde ve Ertuğrul Gazi Ortaokulu önünde bulunan üst geçide verilerek, yaşatılmasından dolayı Başkan Kocamaz’a teşekkür etti. Baba Hasan Türkel de hem çok sevindiklerini, hem de çok duygulandıklarını dile getirerek, "Başkanım biz sizi Tarsus'tan tanıyoruz. Çocuğumuzun ismini üst geçide vermişsiniz. Bizi çok sevindirdiniz. Çok duygulandık, mutlu olduk. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok da güzel yapılmış, gurur verici bir şey olmuş. Sahip çıktığınız belli olmuş" dedi.

Aileyi ağırlayan Başkan Kocamaz, "Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun. Biz şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Onları geri getirecek gücümüz yok ama bir en azından bir nebze de olsa, görenler hatırlasın, belki bir Fatiha okurlar diye, onların isminin bir yerlerde yaşaması gerekiyor. Bugüne kadar da tüm şehitlerimizin isimlerini bir yerlere verdik. Arada verilmeyenler olduysa onlar da bize geliyorlar ve söylüyorlar" diye konuştu.

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